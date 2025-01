Lanazione.it - Peculato, cade l’accusa contro Pesucci

CAMPAGNATICO "Ero solito portare l’auto del Comune alla mia abitazione, quando l’indomani mattina dovevo utilizzata presto per fare alcuni giri per l’amministrazione comunale". Questa la spiegazione che il sindaco di Campagnatico, Elismo(foto), ha dato nell’ambito dell’indagine che lo ha visto accusato di, dopo la denuncia dell’ex sindaco Luca Grisanti. Ed è questa la motivazione per cui il pm Gianluca De Marco ha chiesto e ottenuto l’archiviazione delle accuse, Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Coniglio ha infatti accolto la richiesta e firmato il decreto di archiviazione, rilevando l’"insussistenza dell’ipotesi di reato". "Ancora una volta il sindaco Elismo, esce vittorioso e a testa alta dalle accuse – si legge in una nota a firma dello stesso– false e inopportune, effettuata dall’ ex sindaco leghista, attraverso una denuncia ai carabinieri, per l’uso della macchina di servizio.