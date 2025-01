Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2025 in DIRETTA: solo Vonn può battere Goggia! Brignone spera nel podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLADI WENGEN DALLE 12.3011.59 La francese Romane Miradoli è 20ma a 1.96. Siamo al pettorale n.27, quello della canadese Valerie Grenier. Ricordiamo che Lindseyavrà il 31.11.57 La svizzera Joana Haehlen salta una porta ed è fuori, ma aveva già un ritardo superiore ai due secondi.11.56 Se la gara finisse così,guadagnerebbe 10 punti su Gut-Behrami in classifica generale. Sembrano pochi, ma ricordiamoci sempre che su questa pista l’azzurra avrebbe dovuto limitare i danni dall’elvetica.11.55 La bosniaca Elvedina Muzaferija è 22ma a 2.26.11.54, a questo punto, puòSofia.11.53 Passo indietro per Malorie Blanc, 19ma a 1.89. Va bene il talento, ma anche lei ha bisogno di tempo per progredire.