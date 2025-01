Iodonna.it - Il Tema Natale dell’attore americano, nato il 18 gennaio 1955, assomiglia al gioco dove unendo i puntini si arriva a definire il personaggio

Leggi su Iodonna.it

Se non fosse stato per Richard Burton incontrato sull’aereo durante il suo viaggio di nozze, probabilmente Kevin Costner non avrebbe mai fatto l’attore. Ma le stelle avevano già deciso per lui. Sapevano che a un Capricorno con ascendente Vergine la tenacia non manca. A Cannes 2024 Kevin Costner presenta la sua epopea western “Horizon” X Leggi anche › Kevin Costner: il cavaliere solitario che ha rilanciato il West Ilalsiil