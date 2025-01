Movieplayer.it - David Lynch, Ted Sarandos rivela il progetto rivoluzionario che il regista voleva portare su Netflix

Ted, co-CEO di, ha condiviso un omaggio su Instagram per onorare uno dei suoi "registi preferiti di sempre",ndo cheera in contatto con la piattaforma di streaming per dirigere una serie limitata esclusiva., il genio dietro capolavori come Twin Peaks e Mulholland Drive, ha lasciato un'eredità indelebile nel mondo del cinema. Tuttavia, unsegreto che avrebbe potuto ridefinire la televisione moderna non ha mai visto la luce. Ted, co-CEO di, hato che il leggendarioaveva presentato un'idea per una serie limitata, che la piattaforma streaming era pronta a sostenere senza esitazioni.: un sogno interrottoha condiviso su Instagram cheaveva proposto una serie dai toni misteriosi e innovativi, tipici del suo stile.