Ilrestodelcarlino.it - Covid, le Marche col tasso più alto

Sono 1.481 i nuovi casi diregistrati in Italia dal 9 al 15 gennaio, in calo rispetto ai 1.562 della settimana 2-8 gennaio. Stabili i nuovi decessi: 44 rispetto a 45. A fronte di un aumento dei tamponi (54.973 nell’ultima settimana contro i 42.025 della precedente), ildi positività scende dal 3,7% al 2,7%. Sono i dati riportati nel bollettino settimanale pubblicato online dal ministero della Salute. La Lombardia è la regione che in numeri assoluti ha segnalato più casi. Leregistrano ildi positività più(12,6%).