Iltempo.it - Cortina si tinge d'azzurro: magnifica Goggia, Brignone sul podio

Sofia, spettacolare Federica: l'Olympia delle Tofane sid'con la bergamasca a centrare la quarta vittoria sulla pista did'Ampezzo e la valdostana a salire sul terzo gradino del, sfatando anche quel tabù che prima di oggi non l'aveva mai vista tra le prime tre ai piedi delle Tofane. Ad un anno dai Giochi Olimpici del 2026,regala così un'altra giornata gloriosa allo sci, cona disegnare un autentico capolavoro nella Grande Curva. Una grande prova per, che ritorna così in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo balzando anche al comando della graduatoria di discesa.