Che spettacolo Sofia Goggia | torna a vincere a Cortina in discesa show in Coppa del Mondo Terza Brignone – Il video

Trionfo e inchino per, che ha vinto ladideldid’Ampezzo, ladelle otto in calendario in questa stagione. Per l’azzurra, 32 anni, è il successo numero 26 in carriera, il quarto su questa pista delle Olimpiadi del 2026. Alle sue spalle un po’ a sorpresa la norvegese Kajsa Lie, mentre sul podio al terzo posto c’è l’altra azzurra Federica, che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella dicon 189 proprio davanti a(180).January 18, 2025 Solo quarta la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della, che resta comunque la rivale più quotata delle italiane. L’attesissima americana Lindsey Vonn, dopo una gara molto pulita che l’avrebbe collocata tra le prime dieci, ha avuto invece una esitazione proprio nel passaggio in vista del traguardo dove era caduta in prova giovedì.