Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Adriano Galliani chiama Divock Origi e Ballo-Touré a Monza. Il punto

si muove sule tenta un doppio colpo dal: nel mirino delci sono.Ile un’ex conoscenza delpotrebbero risolvere alcuni dei problemi del club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, ildiavrebbe messo nel mirino due esuberi rossoneri, che forse qualche tifoso si è anche dimenticato della loro “esistenza”. Stiamo parlando die Fode. Parlando dell’attaccante belga, l’ex Liveroool è ancora sotto contratto con ilpur essendo, ormai da diverso tempo, fuori dal progetto del Diavolo.Arrivato a parametro zero nell’estate del 2022, ho un contratto fino al 2026 da 4 milioni di euro netti a stagione. Il, in cerca di rinforzi, è piombato su di lui.