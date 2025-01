Ilgiorno.it - Soccorso alpino di Brescia. Eletti i nuovi vertici guardando ai giovani

Nuovo coordinatore per la V Delegazionena dele speleologico di. Si tratta di Luca Ruggeri, imprenditore di Sonico in alta Valle Camonica, in passato a capo della stazione di Edolo per tre mandati. Ruggeri è stato eletto all’unanimità da tutte le delegazionine e dai loro coordinatori: Paolo Coatti, per Ponte di Legno, Massimiliano Berneri per Temù, Luca Branchi per Edolo, Ivo Poli per la stazione di Media Valle, Gianluca Dovina per la Bassa Valle, Alessio Avallone per la Valtrompia e Ludovico Musesti per la Valsabbia. Ruggeri fino a qualche settimana fa ha prestato la sua opera alla centrale 118 di Soreu Alpina a Bergamo impiegato nella localizzazione in ambiente montano e impervio e nella gestione degli elicotteri. "Sono neldal 1997 grazie alla mia passione per l’alpinismo – spiega - Avevo voglia di mettermi in gioco a disposizione di chi ama la montagna".