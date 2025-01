Inter-news.it - Sabatini: «Pairetto non ha condizionato Inter-Bologna. Spallata di Frattesi!»

Sandroha espresso il suo punto di vista in merito all’arbitraggio di Lucain. Dal suo punto di vista, non ci sono errori gravi da registrare.IL GIUDIZIO – Sandrovenuto a Radio Sportiva sull’arbitraggio di Lucanella sfida pareggiata dall’contro ilcon il punteggio di 2-2. Secondo il giornalista, le polemiche per il modo in cui il fischietto torinese ha gestito la sfida sono esagerate: «Se si rivede la partita, ci si accorge chenon hala gara. Per quanto riguarda il caso specifico del fallo finale fischiato a, si può notare che l’italiano dà unanon leggera al suo avversario».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «non ha