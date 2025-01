Lettera43.it - Pompei, nuova scoperta: spunta un vasto complesso termale privato

Leggi su Lettera43.it

Ennesima e affascinante, dove ogni giorno la città distrutta dal Vesuvio nel 79 d.C. rivela una parte delle sue bellezze. Gli ultimi scavi nell’insula 10 della Regio IX hanno restituito infatti un grande, appartenente a una domus romana privata e collegato a un salone per i banchetti. Si tratta di uno dei più grandi mai rinvenuti, completo di sale calde, tiepide e fredde, altrimenti note come calidarium, tepidarium e frigidarium, e spogliatoio o apodyterium. Il tutto con splendide opere d’arte affrescate e una grande piscina naturale. «Sono questi spazi ad alimentare il vero effetto», ha spiegato alla Bbc il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. «È come se gli abitanti fossero andati via appena qualche minuto prima». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parco Archeologico di(@iparcoarcheologico)restituisce un grande: i dettagli dellaL’eccezionale, salutata dalla Bbc come un ritrovamento «da una volta al secolo», è paragonabile solo a quella delle terme dei Praedia di Giulia Felice e quelle della Villa di Diomede o della Casa del Labirinto.