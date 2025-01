Ilnapolista.it - Neymar: «Al Psg Mbappé era geloso di Messi. C’era troppo ego, per questo non abbiamo vinto la Champions»

non è noioso. Ho i miei trascorsi con lui,litigato un po’, ma quando è arrivato è stato fondamentale per noi. Lo chiamavo Golden Boy. Giocavo sempre con lui, dicevo che sarebbe stato uno dei migliori. L’ho sempre aiutato, gli ho parlato, è venuto a casa mia,cenato insieme”. Poi, però, raccontaal podcast di Romario, “E’ arrivatoè diventato un po’. Ci sono stati dei litigi, un cambiamento nel comportamento”.Riguardo ai ripetuti fallimenti del Psg inLeague, nonostante gli acquisti milionari,dice che non erano riusciti ad incanalare l’ego delle stelle: “È bello avere ego, ma devi sapere che sei non giocare da solo. Ci deve essere un altro ragazzo al tuo fianco.no grandi ego quasi ovunque, non può funzionare se nessuno corre e nessuno aiuta, è impossibile vincere qualcosa.