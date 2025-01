Ilgiorno.it - L’ultimo video su TikTok di Jennifer e il testimone: “L’auto impazzita e poi lo schianto”. L’amico alla guida indagato per omicidio stradale

ABBADIA LARIANA (Lecco) – I capelli neri e lunghi, i grandi occhi castani, il piercing al naso e uno al labbro superiore, la posa da giovane donna. Jenny voleva sembrare più grande, ma aveva solo 13 anni. Ne avrebbe compiuti 14 ad aprile, ma non li festeggerà mai: è morta l’altro pomeriggio, dopo sette giorni di coma irreversibile in cui era precipitata dopo un incidenteall’alba di venerdì scorso. “Una prematura scomparsa”, riescono solo a dire la mamma, il papà, che però aveva perso la potestà genitoriale, e gli era stata revocata la genitorialità, insieme ai suoi amici. “Ringraziamo quanti ci sono vicini e parteciperanno al suo funerale”, aggiungono. L’addio a Jenny è fissato per oggi, nel pomeriggio, alle 15.30, nella basilica di San Nicolò, la chiesa centrale di Lecco. La camera ardente apre invece questa mattina alle 10 nella chiesetta di Santa Marta.