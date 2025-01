Linkiesta.it - Le contraddizioni dell’autonomia differenziata e il grande equivoco sul federalismo

È del 3 dicembre scorso la sentenza della Corte costituzionale che limita significativamente la portata e l’estensione della legge sull’autonomiaapprovata appena pochi mesi prima. Il progetto di autonomiaha preso il via nel 2017 con la richiesta avanzata da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna in conformità con quanto previsto dal Titolo V della Costituzione riscritto nel 2001 dalla sgangherata riforma costituzionale voluta dal centro sinistra. Alla richiesta delle regioni è seguita la legge sull’autonomiadel giugno del 2024.L’attuale deriva di particolarismo territoriale, se nell’immediatezza programmatica trae origine dalla riforma costituzionale del 2001, in realtà è l’esito di molti decenni di retorica sul “territorio”, incarnata in bolse parole d’ordine quali i bisogni del territorio, le potenzialità del territorio, il legame peculiare con il territorio, l’identità del territorio.