La camera da letto Tra lusso comfort riposo e bellezza

Ladaè uno dei luoghi principi della casa, un rifugio dove poter trovare conforto, sognare e, soprattutto, riposare. I designer contemporanei puntano a creare delle zone notte confortevoli senza rinunciare allae al. L’azienda Calligaris consiglia Jill (in foto), di Bernhardt & Vella,che richiama le forme di un divano. In una rilettura moderna degli anni ’70, morbide imbottiture danno corpo allo schienale e ai braccioli che si estendono in un’accogliente forma continua per un caldo abbraccio nei momenti di relax. Sempre Calligaris, propone Monbed designed by Cavazzana. Questo morbidosi distingue per il forte appeal estetico grazie alle sue forme delicate ed avvolgenti. La testata, generosamente imbottita e sfoderabile, reinterpreta in chiave contemporanea il benessere notturno e invita al relax assoluto.