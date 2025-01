Romadailynews.it - Il Festival delle Luminarie Cinesi a Cinecittà World

A grande richiesta viene prolungato l’Oriental– Ilfino al 9 marzo.Un’intera area del parco prende vita dalle ore 17 alle ore 21 per uno spettacolo unico in Italia.Orientalè uninternazionale che trasporta gli ospiti nel cuore della Cina, facendoli immergere nelle tradizioni orientali, miti, fiabe, leggende e atmosfere incantevoli. Un percorso di circa 1 chilometro ti guiderà attraverso 220 maxi installazioni luminose, alcune alte fino a 8 metri, creando uno spettacolo di luci e colori senza precedenti.ll viaggio si sviluppa in due grandi mondi: Il Palazzo del Drago e Oriental Wonderland.Parti per un viaggio alla scoperta del famoso Drago Cinese che, seconda la legenda, possiede l’abilità di controllare le acque dei 4 mari. Il Palazzo del Drago, noto anche come Palazzo del Re Drago o Palazzo di Cristallo, è un leggendario palazzo sottomarino dove risiede il Re Drago del Mar Cinese Orientale insieme a una varietà di sudditi sottomarini, tra cui il Primo Ministro Tartaruga, i Generali Granchio, i Soldati Gambero, i Soldati Pesce e altro ancora.