Il 2025 sarà un anno spartiacque Basta alzare i prezzi così nessuno compra più | il reportage da Pitti Uomo e le tendenze per la moda maschile

Firenze, Fortezza da Basso. le luci si spengono sull’ultima sfilata, quella di Setchu, e cala il sipario sulla 107esima edizione di. Le prime stime parlano di quasi 13 milatori registrati, di cui circa 4.700 dai mercati esteri: rispetto a dodici mesi fa sono soprattutto questi ultimi (+6%) a guidare l’edizionedella kermesse. Tre giorni intensi che hinaugurato ildella, unche si apre con le ombre dei dati del 2024 concluso in calo e i timori per la tenuta delle aziende italiane del settore. Le stime di Confindustriaparlano chiaro: il settore del tessile-abbigliamento si appresta a chiudere il 2024 con una perdita di fatturato del 6%. “Ilun. Laè troppo importante, è il secondo settore manifatturiero del Paese, le aziende non sono fatte di glamour e sfilate, ma di persone che lavorano, di professionalità che dobbiamo stare attenti a non perdere”, ha affermato Sergio Tamborini, presidente di SistemaItalia.