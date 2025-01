Notizie.com - I neonati sepolti a Parma hanno un nome ed avranno un funerale. La legale del padre: “Samuel vorrebbe serenità”

Secondo quanto si apprende, all’udienza in Tribunale c’erano entrambi. Chiara Petrolini, accusata di aver partorito, ucciso e sepolto due bambini, e l’ex fidanzatodei piccoli.Iunedun. Ladel: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comUn’udienza necessaria per riconoscere e dare unai loro due figli, seppelliti nel giardino della casa di lei a Vignale di Traversetolo, e riesumati tra agosto e settembre 2024, a indagini già in corso. Entrambi i piccoli sono nati al termine di gravidanze, a poco più di un anno di distanza, che la 21enne ha tenuto nascoste a tutti.aveva già detto di voler riconoscere e dare unad entrambi i bambini. Anche Chiara avrebbe acconsentito. Per farlo, però, si è resa necessaria una complicata procedura cominciata dalla Procura della Repubblica di