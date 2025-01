Dilei.it - Gli outfit casual coordinati per coppie sono la tendenza del 2025

Sperimentare una sintonia senza pari e vivere un’unione quasi totale con l’altro: due anime che si incontrano, si riconoscono, decidono di completarsi e fondersi. Quello che potrebbe suonare come il roseo quanto irrealistico preludio di una romantica fiaba Disney – mancante solo della immortale formula del “c’era una volta” – altro non è che ciò che tacitamente comunica lapiù contagiosa del momento. E, spoiler alert: i cuori più cinici dovrebbero guardarsi bene dall’esporsi senza pensieri all’aria aperta, attualmente densa d’amore come fosse primavera.Guardare il mondo con gli stessi occhi e, allo stesso modo, anche il guardaroba sembrerebbe essere la nuova via da percorrere secondo i fashionista che al mondo hanno avuto la (s)fortuna di inciampare l’uno nelle braccia dell’altro.