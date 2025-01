Notizie.com - Chi era Patrizia Crisolini Malatesta, una vita in viaggio prima della tragedia a Cuba: “Mi si chiudono gli occhi, fuori è notte fonda”

“Undove l’acqua è il denominatore comune: il fragore delle acque di Iguaçu, le limpide acque del Maranhão, le immense acque del rio delle Amazzoni”.Scriveva così sul proprio blog, romana di 67 anni, unatrascorsa in. L’ultimo è finito inha perso lanel corso di un incidente stradale avvenuto le scorse ore.Chi era, unain: “Mi sigli” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa 67enne era una coordinatrice di Avventure nel mondo, uno dei principali tour operator europei. Stava accompagnando un gruppo di connazionali per un’escursione partita da L’Avana. Sull’incidente sono in corso indagini approfondite da parte delle autorità.