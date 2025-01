Ilrestodelcarlino.it - Ancona, fiocina puntata contro i figli: “Correte, papà ci vuole uccidere”

, 17 gennaio 2025 – Passa a trovare l’anziana madre e in casa ci trova i suoi due, con cui non correva buon sangue. Tra i ragazzi e il padre scoppia un litigio per vecchie ruggini e la discussione finisce prima alle mani e poi con minacce di morte. L’uomo, un 58enne anconetano, avrebbe preso un fucile da pesca subacquea che era nell’abitazione, di proprietà di uno dei, lo avrebbe imbracciato e avrebbe minacciato i due ragazzi di usarlo per ucciderli. In casa è scoppiato il fuggi fuggi. I duehanno cercato prima un riparo poi sono corsi via dall’appartamento, vicino al viale della Vittoria, nel quartiere Adriatico. Correndo a gambe levate sono arrivati fino alla caserma dei carabinieri di via Piave, chiusa a quell’ora perché era sera, e con il cellulare hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto.