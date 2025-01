Sanremo Parpiglia | Fedez nella serata cover duetterà con Masini in ‘Bella Stronza’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il coupe de theatre di? A regalarlo potrebbe essere, con un ‘gesto’ che in molti pensano già come dedicato alla sua ex Chiara Ferragni proprio dal palco dell’Ariston. Ad annunciare il colpo in canna del rapper è il giornalista e autore televisivo Gabrieleche, nelle sue stories di Instagram, lancia una ‘bomba’ anticipatoria sulladel festival. “delleprepara l’attacco mediatico alla sua ex Chiara Ferragni – scrive, che rimanda poi ad un articolo sul suo blog- Il rapper sceglie di duettare con Marcosu un brano controverso”. E nelle storie successive,annuncia proprio il brano: si tratterebbe di, canzone di Marcodel 1995. L’entourage del rapper, contattato da Adnkronos, non conferma né smentisce la notizia, trincerandosi dietro un “”.