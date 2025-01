Isaechia.it - Netflix dopo il successo di Bridgerton e Nobody Wants This acquista i diritti di un’amata trilogia romantica: ecco di cosa tratta

Prossimamente suuna nuova romanticissima serie televisiva!Stando a quanto trapelato di recente su CiakGeneration, la piattaforma digitale avrebbeto idi una delle trilogie più lette di sempre, ovvero Twisted Love.il grandissimodiè pronto a ottenere a intrattenere lo spettatore con la saga letteraria di Ana Huang che, come ricordiamo, ha anche un interessante lato thriller.quanto trapelato dal magazine:Al centro della storia c’è il personaggio di Alex Volkov. L’uomo viene descritto come un angelo ma allo stesso tempo è noto per la sua spietatezza. La sua vita cambierà quando sarà costretto a prendersi cura della sorella del suo migliore amico, per la quale inizierà a provare dei sentimenti. La relazione tra i due è resa più complicata dal fatto che Volkov vuole vendicare un omicidio.