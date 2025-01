Lapresse.it - Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia querela per attacchi sessisti su social

Ladi, Augusta, ha fatto unapersu. “Ancora una volta un’esponente diè vittima di una vomitevole campagna sessista e diffamatoria, come le fake news diffuse suisul conto di Augusta, costretta are tutti quei leoni da tastiera che stanno diffondendo notizie false a sfondo sessuale sul suo conto”, ha dichiarato il deputato di FdI, Francesco Filini.“Ad Augusta va tutta la nostra solidarietà, vogliamo sperare che anche dalla sinistra parlamentare arrivino ferme parole di condanna per chi, oltre a diffondere notizie totalmente inventate, offende un’esponente politica solo perché è donna”.La denuncia diIeriaveva annunciato di aver sporto “verso chi sta diffondendo ancora una volta notizie false nei miei confronti.