Oasport.it - LIVE Olympiacos-Monza 2-1, Champions League volley in DIRETTA: brianzoli a caccia della parità nel quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 In rete il servizio di Rohrs.4-4 ROHRS! Fulmine da posto 4 in parallela aperta.4-3 Cioccolatino di Perrin su muro piazzato. Giocata da beacher, a mano piena.3-3 Primo tempo al centro Di Martino. 4/4 in attacco per lui.3-2 Pipe Marttila sul corpo di Tzourits.3-1 ACE KOUMENTAKIS con l’ausilio del nastro.2-1 Passa da posto 2 Tzourits.1-1 Primo tempo Averill, sette giocata con grande rapidità.1-0 Colpo di misura contro il muro didi Koumentakis.SET2-1 OUT IL SERVIZIO DI KOUMENTAKIS!torna in pista e ci crede!22-24 Errore di Frascio che spara out da posto 2. Chiesto un tocco in casa. Tocco che non c’è.21-24 A terra la parallela di Tzourits da posto 2.20-24 Out l’attacco diora deve chiudere!20-23 In rete la battuta di Tzourits, in totale difficoltà!20-22 Mani out Koumentakis.