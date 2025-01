Energia analisi di Terna | nel 2024 consumi elettrici a +22% record rinnovabili

Lapresse.it - Energia, analisi di Terna: nel 2024 consumi elettrici a +2,2%, record rinnovabili

Leggi su Lapresse.it

Nelitaliani sono aumentati del 2,2% rispetto al 2023, attestandosi a 312,3 miliardi di kWh (kilowattora). Sono i dati che emergono dall’di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. L’incremento tendenziale della domanda elettrica è il risultato di variazioni positive in quasi tutto l’anno, in particolare nei mesi di luglio e agosto. A livello territoriale la variazione della domanda elettrica è risultata ovunque in aumento: +2,2% al Nord, +2,3% al Centro e +2,1% al Sud e nelle Isole.Lo scorso anno le fontihanno registrato il dato più alto di sempre di copertura della domanda, pari al 41,2% (rispetto al 37,1% del 2023). Il valore è in aumento grazie al contributo positivo, in particolare della produzione idroelettrica e fotovoltaica.