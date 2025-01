Dakar 2025 undicesima tappa | Ekstrom trionfa e Al-Rajhi torna leader Schareina vince tra le moto

Leggi su Sportface.it

Yazeed Al-in vetta alla classifica generale delladopo l’e penultimae a questo punto, in vista dell’ultima prova di venerdì 17 gennaio, è il favorito assoluto perre in questa edizione del rally raid. Il saudita, padrone di casa, era stato scavalcato ieri da Henk Lategan, ma a bordo della sua Toyota, grazie al terzo posto odierno, è riuscito a riportarsi al comando e dovrà difendere oltre 6 minuti di margine sul rivale negli appena 61 km previsti nella frazione conclusiva.Lo stage di giornata ha visto ancora una volta la Ford davanti a tutti: Mattiasha chiuso i 275 km della prova speciale al comando, alle sue spalle il qatariota Nasser Al-Attiyah su Dacia a 41? appena, mentre Al-, come detto, è salito sul terzo gradino del podio.