Quotidiano.net - ’All I want“ di Joni Mitchell. Gli ultimi sussulti della stagione hippie

Leggi su Quotidiano.net

Sono su una strada solitaria e sto viaggiando. Cercando qualcosa, cosa potrà essere? Oh ti odio un po’, ti odio un po’, ti amo un po’. Ti amo quando mi scordo di me. Voglio essere forte, voglio ridere insieme. Voglio far parte dei vivi. Viva, viva, voglio alzarmi e danzare. Voglio spaccarmi le calze in un bar col juke box. Vuoi tu - vuoi tu - vuoi tu ballare con me, baby? Come in un classico road movie ci sono l’America e le sue strade solitarie, l’emozione del viaggio elibertà ritrovata, ma soprattutto la frenesia che dona ogni volta l’inizio di un nuovo amore in “All I”, il brano che apre “Blue”, lo splendido quarto album di. Il suo disco più intenso pubblicato nel 1971 da Reprise Records, che supera di slancio gliattraverso un’inedita ricerca interiore che fa riflettere la vocalist sul sensomalinconia.