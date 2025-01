Secoloditalia.it - Storici, latinisti, pedagogisti plaudono alla riforma Valditara. Schlein mastica amaro

Spazio al latino fin dalle scuole medie, abolizione della geostoria alle superiori, centralità allo studio della letteratura italiana, più spaziostoria e ai popoli italici,musica. La rivoluzione “dolce” del ministroriceve il plauso di accademici,ed educatori. I nuovi programmi, messi a punto da una Commissione incaricata dal ministro saranno introdotti nell’anno scolastico 2026-27.Francesco Perfetti: “L’unico modo corretto per approcciarsistoria”Francesco Perfetti, presidente della Giunta Centrale per gli Studie direttore della rivista “Nuova Storia Contemporanea” apprezza “la parte relativa all’insegnamento della storia. Perché mi sembra che essa proponga un ritornoconoscenza dei fatti così come si sono verificati; da valutare nel loro contesto temporale”.