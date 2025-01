Bergamonews.it - “Sounds of Joy”: 80 professionisti per Bergamo Jazz 2025

Leggi su Bergamonews.it

C’è molta attesa quest’oggi nella Sala della Musica “Tremaglia” del Teatro Donizetti, per la presentazione del programma completo di, giunto alla sua 46 a edizione, che si terrà dal 20 al 23 marzo, col sostegno del Comune di, del Ministero della Cultura e di numerosi sponsor i quali, anche quest’anno, hanno creduto nel ruolo centrale del festival all’interno del tessuto culturale cittadino.In concomitanza con la vendita dei nuovi abbonamenti alle tre serate presso il Teatro Donizetti e dei biglietti per i due appuntamenti al Teatro Sociale, la Fondazione Donizetti ha indetto una vivace conferenza stampa in cui gli illustri e – si consenta – inossidabili Giorgio Berta, Massimo Boffelli e Roberto Valentino, insieme all’Assessore alla Cultura Giorgio Gandi, e con l’intervento dei due pilastri del, Guido Angeleri e Tino Tracanna, hanno annunciato i partecipanti di una rassegna che coinvolgerà i più importanti i luoghi della città.