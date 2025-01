Thesocialpost.it - Marino Bartoletti smentisce le fake news sulla sua morte: “Sciacalli. La prendo sul ridere ma stavolta la pagherete”

Leggi su Thesocialpost.it

Un’altraha colpito il giornalista e scrittore, annunciando erroneamente la suasul web. La notizia, diffusasi rapidamente sui social network, è stata prontamente smentita dallo stessocon un post pieno di ironia su Facebook.Leggi anche: Travaglio-Gruber, lo scontro in diretta: “Draghi ha detto una panzana clamorosa sul green pass”, “No, la scienza non sapeva”Il post di“Dunque, ci risiamo. Sono. morto di nuovo. E a distanza di pochi mesi”, ha scritto, riferendosi con sarcasmo alla ricorrenza di questi episodi. Il giornalista, visibilmente infastidito, ha aggiunto: “Persino le carogne e gli avvoltoi dovrebbero avere il senso del limite”. La sua comunità di affezionati, come ha sottolineato, lo ha sostenuto calorosamente, dimostrando grande affetto.