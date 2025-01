Lanazione.it - Il golf Alisei centra tutte le buche. È quarto in Toscana per tesserati. Tra sport, beneficenza e scuole

Ci sono numeri da record, ma anche missioni che vanno oltre lo. I numeri sono quelli che nel 2024 hanno visto ilfare incetta dipiazzandosi al 4° posto ine al 62° in Italia. Non solo: alla struttura di via Spirito Santo, nata nel 2001 come campo pratica e diventata un’associazioneiva nel 2015, tirare la pallina in buca può avere un valore solidale ed educativo. I tornei per destinare il ricavato alla ricerca scientifica, così come le lezioni agli alunni dei centri estivi, non portano medaglie ma regalano speranza. Ed è su questo filone che l’attività andrà avanti pure nel 2025, come assicura il direttore organizzativo Manola Neri, volto noto visto che è anche membro del Consiglio di gestione della Versiliana. È proprio il caso di dirlo: avete fatto centro.