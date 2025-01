Anteprima24.it - Giochi, il Tar Campania blocca apertura di una sala di Villaricca

Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar della, con un’ordinanza, ha respinto il ricorso di una società che si opponeva alle decisioni del Comune di(NA) e del commissariato locale contrarie all’di unada gioco. La richiesta di licenza, riporta Agipronews, era stata respinta perché in base alla relazione del Commissariato di Polizia di Giugliano-il locale si trova a 210 metri da luoghi sensibili (il provvedimento non specifica quali, ndr), distanza inferiore al limite minimo di 250 metri stabilito dalla legge regionale dellacontro la ludopatia.Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso in quanto la società ricorrente si è limitata a “proporre un percorso alternativo – si legge nell’ordinanza – di mt. 772 circa (quindi superiore alla distanza minima)”, senza che la perizia tecnica di parte confutasse la relazione del Commissariato.