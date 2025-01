Napolipiu.com - Di Marzio: “Garnacho-Napoli, la trattativa si è complicata. Spunta il piano B”

L'esperto di mercato di Sky ha fatto il punto sulla situazione del talento argentino del Manchester United, obiettivo degli azzurri per il dopo Kvaratskhelia.La ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia si fa sempre più difficile per il Napoli. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rivelato gli ultimi sviluppi sulla trattativa per Alejandro Garnacho.Il giornalista ha fornito dettagli importanti sull'operazione: "Al club di De Laurentiis piace Garnacho e c'è stato un incontro interlocutorio nella serata di lunedì 13 gennaio. Il direttore sportivo Manna è stato avvistato a Barcellona dove ha incontrato gli agenti del giocatore per valutare la fattibilità dell'operazione, comprendere le intenzioni del giocatore e discutere le richieste economiche".