Campionato sammarinese Andy Selva è il nuovo allenatore del Cosmos

è iltecnico dele questa sera dirigerà il primo allenamento. L’ex centravanti della Nazionale di San Marino prende il posto del riccionese Omar Lepri, esonerato dopo la sconfitta contro la San Marino Academy. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Fabrizio Castellazzi, confermato dalla società, comunicherà i nomi dei componenti dello staff ed eventuali operazioni di mercato. Restando sul Titano, intanto, il calciomercato invernale del Tre Penne viaggia ad alti ritmi. Altro colpo messo a segno dal direttore sportivo Maurizio Di Giuli, che ha ingaggiato il difensore brasiliano classe 1990 Tony De Queiroz. Un rinforzo d’esperienza e di qualità per i biancazzurri, che vogliono affidarsi al carisma del centrale ex Victor San Marino e Gambettola, con cui ha trascorso la prima parte di stagione in Eccellenza.