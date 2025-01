Agi.it - Ancora freddo e maltempo nei prossimi giorni

Leggi su Agi.it

AGI - Flusso di correnti fredde dai quadranti orientali che mantiene condizioni meteo pienamente invernali sull'Italia. Temperature minime che si attestano anche sulle pianure, specie del Centro-Nord, su valorio inferiori allo zero. Deboli fenomeni nevosi previsti nelle prossime ore sull'Appennino centro-settentrionale fin verso i 400 metri di quota. Da monitorare poi l'isolamento di una circolazione depressionaria con goccia d'aria fredda in quota tra Mediterraneo occidentale e nord Africa. Questa potrebbe portare un intenso peggioramento meteo a partire da venerdì soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Non esclusi sui settori orientali di queste regioni anche temporali e nubifragi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che con l'arrivo del weekend mostranocondizioni instabili per le regioni del Sud mentre altrove avremo soprattutto nuvolosità in transito.