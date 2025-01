Ucraina-Russia i dubbi di Kiev su un accordo e l’incognita Trump

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – La guerra per l’è sempre più in salita. Truppe in svantaggio rispetto allalungo la linea del fronte, soldati esperti che scarseggiano eche nel prossimo futuro possano arrivare aiuti militari al ritmo attuale. A solo una settimana dal ritorno di Donaldalla Casa Bianca,si sta preparando ad alcune scelte difficili da affrontare nei prossimi mesi. Attendista è l’atteggiamento del governo ucraino rispetto ai segnali provenienti da Mosca e Washington, mentre ribadisce quasi quotidianamente il suo desiderio di una ”pace giusta”. Le forze russe, intanto, continuano ad avanzare senza sosta nella regione di Donetsk. Secondo gli analisti di WarMapper, laoccupa poco più del 18% dell’, comprese la Crimea e le aree di Donetsk e Luhansk che aveva preso prima del 2022.