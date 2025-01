Quotidiano.net - Toscani, il maestro che sfidava i tabù. Dal razzismo all’anoressia: così scandalizzò (e svegliò) l’Italia con le sue campagne trasgressive

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 14 gennaio 2025 – Sempre di sbieco, sempre contro. L’orologio lento della società italiana scandiva il tempo delle convenzioni e lui scattava in avanti di vent’anni. Delle modelle inquadrava il sedere, ma era l’anima che cercava. Nei diversi, nei malati, nei condannati a morte. Anche in Dio, con il quale aveva chiuso i conti da un pezzo: “Il mio rapporto con il Padreterno è stato risolto, entrambi non abbiamo molto da dirci. Posso capire quelli che sono credenti. Il mio Dio è un altro”. E ha continuato a inseguirlo chiedendogli spiegazioni sui pezzi di realtà difficili da guardare, gli unici che gli interessassero, imbastendo domande stupefacenti sul senso della vita. La morte invece era chiarissima: “Se vivi, muori. Mio figlio Rocco ha detto che butterà le mie ceneri sulla pila delle feci dei cavalli.