Stefano Orfei derubato in casa | i ladri portano via al figlio di Moira dieci orologi in oro diamanti dal valore di 150mila euro oltre a 1 300 euro in contanti

Brutta disavventura per ildiNones. I fatti si sono verificati nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio nell’abitazione di via Guido Banti a Roma, zona Ponte Milvio, che il domatore condivide insieme alla moglie, l’attrice e showgirl romana Brigitta Boccoli.Alcunisi sono introdotti nell’appartamento, dove non c’era nessuno, e hanno portato via una decina diin oro, tra Rolex, Bulgari e Chanel,per circae 1.300in. Quandoè rientrato asi è accorto del furto e ha chiamato subito la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio.Dalle prime indiscrezioni che sono emerse sulla dinamica del furto sembra che isiano riusciti ad entrare in, al primo piano, dopo aver forzato una portafinestra, per poi entrare e portare via tutto.