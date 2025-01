Se Trump non fosse stato eletto sarebbe stato condannato per le interferenze elettorali | il rapporto del procuratore Smith

Leggi su Open.online

Se nonpresidente degli Stati Uniti, Donaldper il caso dellesul risultato delle elezioni del 2020». È ciò che si legge neldel dipartimento della giustizia firmato dalspeciale Jack, del quale è stata autorizzata la pubblicazione, citato da media americani. Il report di 174 pagine descrive in dettaglio quelli che vengono definiti «gli sforzi criminali del presidenteper mantenere il potere» dopo aver perso le elezioni del 2020. Per il team di– che s’insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025 – «ha tentato di sovvertire la volontà popolare e di rovesciare i risultati delle elezioni», si legge. «Come si evince nell’atto d’accusa originale e in quelli successivi, quando è diventato chiaro che il signoraveva perso le elezioni e che i mezzi legali per contestare i risultatirali erano falliti, ha fatto ricorso a una serie di sforzi criminali per mantenere il potere» comprese «pressioni sui funzionari statali», piani «fraudolenti» e «pressioni sul vicepresidente» Mike Pence.