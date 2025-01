Ilgiorno.it - L’ultimo saluto al farmacista Campiglio

Leggi su Ilgiorno.it

È stato uno dei farmacisti “storici“ della città e anche una persona di particolare sensibilità, impegnata su vari fronti nel campo dell’associazionismo. Si terranno questa mattina, alle 9.30, nella chiesa della parrocchia dei Santi Martiri i funerali di Angelo, scomparso all’età di 87 anni dopo un lungo ricovero ospedaliero dal quale era appena rientrato.si era laureato in Farmacia all’Università di Pavia iniziando subito dopo la sua attività a Legnano, prima dirigendo la farmacia nel cuore della città, in piazza san Magno, e poi aprendone una nuova in via Venezia, nel rione Oltrestazione. Non solo: ben cosciente che un intero quartiere non potesse restare senza i servizi primari necessari per la cittadinanza, nei primi anni Novanta aveva anche aperto il primo dispensario farmaceutico nella galleria commerciale di via dei Salici, nel rione Mazzafame, allora considerato periferia “scomoda“.