Isaechia.it - Jessica Morlacchi torna sui social dopo aver abbandonato il Grande Fratello: “Ho voluto semplicemente essere me stessa”

, nella penultima puntata del, aveva deciso di abbandonare il gioco in preda ad un attimo di ribellione.La cantante era stata al centro di un duro scontro con Helena Prestes, al termine del quale quest’ultima le ha lanciato prima dell’acqua e poi un bollitore. Dal canto suo, lei l’aveva oltremodo provocata utilizzando nei suoi riguardi degli appellativi molto offensivi, usati in modo ripetuto.Il, per punire i loro atteggiamenti sbagliati – insieme all’aggressività di Ilaria Galassi – ha scelto di condannare tutte e tre ad una nomination d’ufficio., che differentemente dalle altre due non ha mai usato le mani, si è sentita vittima di un’ingiustizia ed ha così deciso di ritirarsi dal gioco.In molti fuori dalla Casa l’hanno sostenuta in questa scelta coraggiosa.