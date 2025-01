Tvzap.it - Incendio gigantesco in Italia, brucia tutto da ore: cosa succede

Da oltre sette ore i Vigili del fuoco di Avellino sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio scoppiato nella notte nel comune di Sperone. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.20 di oggi, martedì 14 gennaio, e hanno avvolto un capannone industriale. Incendio gigantesco in Italia, brucia tutto da ore: Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino nel comune di Sperone. Il vasto incendio, come dicevamo, ha interessato un capannone industriale del posto. La sala operativa del Comando di via Zingarelli ha impegnato tutte le squadre disponibili e in supporto anche alcune dal Comando di Napoli.