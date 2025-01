Thesocialpost.it - Bali, cade dal balcone dell’hotel: morta la DJ e modella Courtney Mills

Una caduta improvvisa daldel complesso residenziale dove alloggiava per le vacanze a, in Indonesia, ha provocato la tragica morte dellae DJ australiana. L’incidente è avvenuto nel fine settimana in un hotel del quartiere Kuta. La 37enne, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, èdomenica a causa delle gravi ferite nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.L’allarme è stato dato venerdì mattina, quando il personale dell’albergo ha trovatogravemente ferita a terra. Dopo il ricovero, è stata sottoposta a operazioni chirurgiche urgenti e trasferita in terapia intensiva, dove è spirata due giorni dopo.Le autorità locali hanno definito la morte un tragico incidente. Il corpo è stato consegnato ai familiari, accorsi subito adopo essere stati informati.