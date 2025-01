Alla Parigi-Dakar con una Panda 4×4 del 1980 | il sogno di due veneziani diventa realtà

Leggi su Sportface.it

Si può partecipare, tra le corse più impegnative e iconiche nel panorama dell’automobilismo, con una Fiat4×4 del? La risposta è sì (o quasi): è così che si avvera ildi due amici, Vladimir Grigoriev e un coetaneo rimasto anonimo, pronti come raccontato dall’agenzia di stampa Askanews a sfidare il deserto e un percorso indisioso per circa venti giorni a bordo di una delle vetture simbolo dell’Italia di un tempo che fu, comoda e fiammante per più di una generazione, ma di certo mai adatta per le prove estreme, gli sterrati e i tracciati impervi. Eppure, i due amici, entrambi di Venezia, hanno voluto andare fino in fondo, e un’idea partorita per gioco èta una concreta. La partenza è già fissata ed è imminente: il 24 gennaio inizia l’avventura.