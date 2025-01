Sport.quotidiano.net - "Abbiamo meritato il pari». Becattini elogia la reazione

Pareggio al fotofinish e un punto prezioso da portare a casa per il Terranuova, che domenica ha raggiunto in rimonta il Gavorrano strappando un importante 2-2 contro una compagine che, a dispetto della classifica, punta ai piani alti del girone. "È stato una partita stranissima - ha commentato Marco- Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, poi verso la fine della prima frazione c’è stata l’espulsione di Pino e successivamentepreso gol nonostante la superiorità numerica. Nel secondo tempo ci siamo riorganizzati e forse meritavamo il pareggio, poi nell’ultima di tre ripartenza letali il Follonica è passato in vantaggio. In quel momento a livello psicologico è stata dura, ma siamo stati premiati al 94’".resta con i piedi per terra, affermando che la partita, nonostante sia stata giocata per metà in 10 contro 11, poteva benissimo volgere a sfavore dei terranuovesi viste le qualità dell’avversario.