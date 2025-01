Ilnapolista.it - Sinner e Alcaraz stanno rivoluzionando il tennis, lo hanno reso un gioco iper-aggressivo (New York Times)

Agli Australian Open il sorteggio ha approntato un tabellone che punta alla prima finale Slam tra Jannike Carlos. Poi magari uno dei due inciampa prima (ai quarti potrebbe incrociare Djokovic, per esempio), ma è chiaro che la sfida attesa è quella. E non solo perché sono palesemente i due giocatori più forti del circuito. Il fatto – scrive il New– è cheproprio cambiando il modo di giocare a, lo, un po’ come ha fatto Steph Curry col basket trasformandolo in una costante gara di tiri da tre.Per il Nyt “giocano aa intermittenza, come se fosse un fantasticoper computer”. “Nel 2024,completamente riconfigurato lo sport, trasformandolo in un. Colpire una palla neutra significa essere in difesa e essere in difesa significa perdere (l’uno contro l’altro) o rubare il punto (contro praticamente tutti gli altri).