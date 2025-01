Panorama.it - Mortalità sul lavoro. Il 2025 inizia col piede sbagliato

Leggi su Panorama.it

Siamo ancora a gennaio e già le cronache parlano di incidenti e morti sul. Tra le prime vittime vi sono Francesco Stella, un operaio di Lamezia terme deceduto dopo essere precipitato da un’impalcatura di circa 6 metri. Oppure Carmelo Longhitano di 51 anni, caduto dal tetto di una carrozzeria di Trescore Cremasco, conseguentemente al cedimento di un pannello sul quale l’uomo si era posizionato per effettuare delle riparazioni. Questi sono solo due dei casi di decesso che si sono già verificati dall’inizio dell’anno. È una piaga che in Italia conta moltissime vittime. Si stima che nell’appena trascorso 2024 i decessi dovuti all’esercizio di un’attività lavorativa siano stati più di mille, con un incremento del 3,3% rispetto al 2023. Di sicuro fra qualche mese, quando saremo già arrivati a centinaia di vittime (previsione abbastanza triste ma perfettamente in linea con gli anni passati), assisteremo ai soliti proseliti di politici ed esponenti delle varie sigle sindacali, con il solito mantra del dover adottare al più presto misure volte a porre un freno a questo annoso problema.