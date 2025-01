Anteprima24.it - LIVE/ Audace Cerignola-Avellino, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minutoVentiduesima giornata del campionato di serie C Now, l’rende visita all’al “Monterisi”. Due i punti di distacco tra le due38 i pugliesi, -2 per la formazione di Raffaele Biancolino. Tecnico che deve fare i conti con la coperta corta a centrocampo: Sounas squalificato, Rocca fermato dalla febbre e Mutanda ancora ai box a causa di un nuovo risentimento al flessore della gamba destra.Le probabili(in attesa delle):(3-5-2): Saracco; Visentin, Gonnelli, Martinelli; Coccia, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza, Russo; Jallow, Salvemini. A disp.: Fares, Greco, Ingrosso, Romano, Velasquez, Bianchini, Carrozza, Ianzano, Parigini, Ruggiero, Achik, Carnevale, Faggioli, Volpe. All.: Raffaele.(4-3-1-2): Iannarilli; Todisco, Rigione, Enrici, Cancellotti; De Cristofaro, Palmiero, Armellino; D’Ausilio; Patierno, Panico.