Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema avanza verso il ban di Tik Tok USA: dal 19 gennaio potrebbe essere attivo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lo si dice da parecchio, ma questa voltarealtà: il ban Tik Tok USA è quasi ufficiale. Infatti, la maggioranza dei giudici delladegli Stati Uniti si è dimostrata disposta a consentire l’entrata in vigore della legge che vieta l’app cinese. Il Presidente Joe Biden ha fissato al 19la scadenza per la vendita dell’app a ByteDance. Qualora la sua società madre cinese ByteDance si rifiutasse di venderla negli Usa, il bandefinitivo.Il 19sarà definitivo il ban di Tik Tok USASecondo TikTok, ByteDance e le organizzazioni per la libertà di espressione, questo provvedimento viola il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che garantisce la libertà di parola. L’avvocato del social network Noel Francisco afferma che i sostenitori della legge “si preoccupano che le idee che compaiono su TikTok possano in futuro, in qualche modo, manipolare gli americani, convincendoli a pensare ciò che non dovrebbero pensare.